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Новости 15:22

В Петербурге запретили три сайта онлайн-казино

фото ЗакС политика В Петербурге запретили три сайта онлайн-казино

Суд в Сестрорецке удовлетворил иск прокурора, который требовал запретить в России существование трех сайтов, представляющих собой виртуальные казино. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Сайты находятся в свободном доступе в условиях, когда организация азартных игр наказываются в уголовном порядке. Как минимум один из них открывается на территории РФ до сих пор.

Суд признал правоту прокуратуры и объявил вне закона распространение информации, содержащейся на всех трех ресурсах.

Фото: ЗАКС.Ру


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