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Новости 15:48

Шишкина рассказала чиновникам о неважном состоянии дома Жако на площади Искусств

фото ЗакС политика Шишкина рассказала чиновникам о неважном состоянии дома Жако на площади Искусств

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина прислушалась к жалобам на состояние фасада дома Жако, перед которым установлена скульптура в честь  литературного героя Остапа Бендера. Памятник на Итальянской улице популярен у туристов. На сегодняшний день со стены дома за его спиной осыпается штукатурка.

Шишкина объясняет неудовлетворительный вид исторического здания, где в начале XX века располагалось кабаре "Бродячая собака", расклейкой незаконной рекламы. Последнюю вынуждены регулярно срывать коммунальщики, что не лучшим образом отражается на внешнем облике дома Жако.

"Если гости города будут увозить с собой фото на фоне облупленной стены, популярности это Петербургу не добавит", - написала политик в своем Telegram-канале.

Образовавшаяся проблема побудила депутата обратиться в администрацию Центрального района. Письмо к чиновникам уже отправлено.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Шишкина Марина Анатольевна




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