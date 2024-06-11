Активисты подняли тревогу из-за работ в корпусе бывшего Варшавского вокзала

Петербургские градозащитники днем 11 июня сигнализировали о строительных работах, ведущихся в краснокирпичном сооружении, которое входит в состав регионального памятника.

Речь идет о здании инструментального цеха бывшего Варшавского вокзала (набережная Обводного канала, 118 АН). Ранее возле него была замечена некая новая пристройка из пеноблоков, сообщают участники движения SOS СПб СНОС.

"Сегодня начались работы непосредственно по уничтожению охраняемого фасада - в нескольких местах его пробили железными балками", - говорится в их Telegram-канале.

По словам активистов, если не остановить работы, ведущиеся без информационного щита, то у чиновников могут появиться основания для снятия здания с государственной охраны. На момент публикации добиться приезда полиции градозащитникам не удавалось.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram