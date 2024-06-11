В Красном Селе простились с участником СВО, погибшим прошлым летом в 20 лет

На кладбище в Красном Селе во вторник 11 июня похоронили участника военной спецоперации Артема Говорухина. Он погиб в ходе боевых действий еще в прошлом июле в возрасте 20 лет.

Траурную церемонию осветили в официальной группе МО "Горелово" в соцсети "ВКонтакте". Проститься с Говорухиным прибыли председатель муниципального совета Дмитрий Иванов и замглавы местной администрации Алексей Зонов. Свои слова соболезнования родным и близким военнослужащего в том числе передал губернатор Александр Беглов.

Погибший, имевший специальность снайпера-разведчика, посмертно награжден орденом Мужества.

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