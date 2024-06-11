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Новости 19:24

"Яблоко" намерено выдвинуть кандидатов в губернаторы в трех регионах

фото ЗакС политика "Яблоко" намерено выдвинуть кандидатов в губернаторы в трех регионах

Партия "Яблоко" определилась с кандидатами для участия в выборах глав регионов, которые пройдут в начале осени. Демократы планируют выставить своих представителей на выборы в трех областях: Калининградской, Тульской и Челябинской, о чем сообщает пресс-служба их политической организации. Во всех трех случаях кандидатам придется преодолеть муниципальный фильтр.

Кандидатом в Калининградской области намерены выдвинуть 48-летнего адвоката Романа Морозова, в Тульской - 39-летнего общественника Владимира Дорохова, в Челябинской - 36-летнего адвоката Ярослава Щербакова. Двое последних возглавляют реготделения "Яблока".

Согласно партийному заявлению, "Яблоко" участвует в выборах для того, чтобы иметь возможность говорить с согражданами, в частности, о возможности отмены законов, направленных, как считают в партии, на борьбу с инакомыслием.

В Единый день голосования 8 сентября будут выбирать 25 глав регионов. В 21 регионе голосование прямое, тогда как в остальных субъектах РФ будущего главу должны будут выбрать депутаты.

Фото: ЗАКС.Ру


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