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Новости 20:19

"Новые люди" хотят адресно помогать страдающим от навязчивых преследований

фото ЗакС политика "Новые люди" хотят адресно помогать страдающим от навязчивых преследований

Партия "Новые люди" дала старт новому проекту под названием "Cталкингу нет". Он призван помочь гражданам, страдающим от преследований в быту, что нередко сопровождается насилием или угрозой его применения.

Поддержка будет оказываться в ручном режиме, пояснила RTVI замглавы думской фракции "Новых людей" Сардана Авксентьева. Она и ее коллеги готовы писать депутатские запросы и использовать иные доступные им механизмы.

"Основная проблема в борьбе со сталкингом — бездействие полиции. Часто правоохранители отмахиваются от жертвы, а заявления игнорируют", - посетовала Авксентьева.

Ранее комитет по госстроительству рекомендовал отклонить внесенный ее партией законопроект, посвященный борьбе с навязчивыми преследованиями.

фото: duma.gov.ru


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