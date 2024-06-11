"Новые люди" хотят адресно помогать страдающим от навязчивых преследований

Партия "Новые люди" дала старт новому проекту под названием "Cталкингу нет". Он призван помочь гражданам, страдающим от преследований в быту, что нередко сопровождается насилием или угрозой его применения.

Поддержка будет оказываться в ручном режиме, пояснила RTVI замглавы думской фракции "Новых людей" Сардана Авксентьева. Она и ее коллеги готовы писать депутатские запросы и использовать иные доступные им механизмы.

"Основная проблема в борьбе со сталкингом — бездействие полиции. Часто правоохранители отмахиваются от жертвы, а заявления игнорируют", - посетовала Авксентьева.

Ранее комитет по госстроительству рекомендовал отклонить внесенный ее партией законопроект, посвященный борьбе с навязчивыми преследованиями.

фото: duma.gov.ru