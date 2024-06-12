В Петербурге может пойти дождь в День России

В Петербурге в день празднования Дня России ожидают небольшой дождь и усиление ветра, об этом 12 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в город вернётся циклоническая погода. Из-за этого усилится ветер, увеличится облачность и появятся небольшие дожди.

Воздух прогреется до +18…+20 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 13 июня, существенных осадков не ожидается, а температура прогреется до +21 градуса.

Фото: ЗАКС.Ру