Сотрудника НИИ ФСИН отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения для сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России по статье о публичном оправдании терроризма (ст.205.2 УК РФ), об этом 12 июня пишут "РИА Новости" со ссылкой на суд.

Ранее сообщалось о том, что представители управления собственной безопасности ФСИН РФ и ФСБ РФ задержали сотрудника НИИ.

Сотрудника НИИ ФСИН зовут Александр Смирнов. По версии следствия, мужчина выступал против СВО и поставил в одном из популярных мессенджеров статус, который содержит признаки призыва к террористической деятельности.

Суд отправил Александра Смирнова в СИЗО на два месяца.

Фото: ЗАКС.Ру