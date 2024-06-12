Беглов поздравил петербуржцев с Днем России

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем России, об этом 12 июня появилось сообщение в Telegram-канале градоначальника.
По словам Беглова, День России наполнен гордостью за Родину, радостью и уверенностью в будущем.
"Мы вместе строим страну, в которой хочется жить и быть счастливыми. Где растёт экономика и развивается промышленность. Где открываются новые школы и больницы", – сказал Беглов.
Также губернатор в очередной раз отметил вклад президента Владимира Путина в развитие страны. По его мнению, под руководством главы государства россияне выстроили сильную страну, идущую "своим суверенным курсом".