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Новости 12:18

Беглов поздравил петербуржцев с Днем России

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с Днем России

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем России, об этом 12 июня  появилось сообщение в Telegram-канале градоначальника.

По словам Беглова, День России наполнен гордостью за Родину, радостью и уверенностью в будущем.

"Мы вместе строим страну, в которой хочется жить и быть счастливыми. Где растёт экономика и развивается промышленность. Где открываются новые школы и больницы", – сказал Беглов.

Также губернатор в очередной раз отметил вклад президента Владимира Путина в развитие страны. По его мнению, под руководством главы государства россияне выстроили сильную страну, идущую "своим суверенным курсом". 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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