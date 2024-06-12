Петербургские судьи исполнили кавер на песню группы "Любэ" в честь Дня России

В объединенной пресс-службе судов Петербурга поздравили горожан с Днем России и выпустили кавер на песню "За тебя, Родина-мать" группы "Любэ", об этом 12 июня в своем Telegram-канале сообщила глава пресс-службы Дарья Лебедева.

Кавер исполнили судья Колпинского районного суда Петербурга Ольга Большакова, мировой судья судебного участка № 81 Елена Недоспасова и сама Дарья Лебедева.

Также пресс-служба прикрепила видео, где женщины поют, а мужчины на фоне работают.

За помощь в создании видео в пресс-службе поблагодарили студентов Северо-Западного филиала Российского Государственного университета правосудия, учеников школы № 530 Пушкинского района Петербурга, клуб карате "Айсберг" и студию звукозаписи "Абсолют Рекордс".

Фото: скриншот видео из Telegram-канала "ЛЕБЕДИНОЕ озеро"