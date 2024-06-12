Екатерининский дворец в Царском Селе закончат реставрировать в 2024 году

В 2024 году полностью завершится реставрация Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село", об этом 11 июня писали в ТАСС.

Как рассказала директор музея-заповедника Ольга Таратынова, также после реставрации впервые откроют личные апартаменты Екатерины II.

"И мы сможем сказать, что реставрация и воссоздание интерьеров Екатерининского дворца практически завершена. Сотни музейных сотрудников и реставраторов мечтали об этом и делали всё, чтобы этот день наступил", — сказала Таратынова.

Сами реставрационные работы начались еще в 2019 году с убранства восьми интерьеров Зубовского флигеля.

Фото: ЗАКС.Ру