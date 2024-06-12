Путин в честь Дня России проводит вручение государственных наград

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем России и традиционно для этого праздника провел церемонию награждения лауреатов государственных наград, об этом 12 июня сообщили в пресс-службе Кремля.

"Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием её многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед. Cчитаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества", – сказал Путин в своей вступительной речи.

В этот день президент вручает золотые медали героям труда и государственные премии деятелям в разных сферах: от науки до литературы.

Фото: скриншот видео Кремля