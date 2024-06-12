Бастрыкин велел завести дело из-за жалоб жителей дома на проспекте Луначарского

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с жалобами петербуржцев, проживающих в одном из домов по проспекту Луначарского и считающих нарушенными свои жилищные права. Он счел суть претензий заслуживающими возбуждения уголовного дела.

Как сообщает информационный центр СК, чиновники в 1989 году выделили маломобильной женщине квартиру и помещение для хранения средства реабилитации. В середине 2000-х выяснилось, что нежилое помещение стали сдавать в аренду и что в нем начала работать сауна. Утверждается, что трудоустроены в этом заведении мигранты, в том числе нелегально торгующие алкоголем.

Жалобы жильцов в компетентные органы до сих пор результата не дали. Более того, они рассказали о поступающих угрозах физической расправы.

Ранее Бастрыкин уже поручал доложить о проверке этой конфликтной ситуации. Теперь он поручил петербургским коллегам открыть уголовное дело. Исполнение распоряжения проконтролируют в центральном аппарате СК.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте