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Новости 16:19

МИД потребовал от властей Дании немедленно освободить задержанную россиянку

фото ЗакС политика МИД потребовал от властей Дании немедленно освободить задержанную россиянку

Накануне в Дании была задержана россиянка, которую подозревают в содействии зарубежным спецслужбам. В связи с этим МИД России выпустил официальное заявление, в котором фигурирует требование немедленного освобождения соотечественницы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова полагает, что у властей скандинавской страны не имеется доказательств противоправной деятельности женщины.

"Хорошо известно, что гонениям в королевстве подвергаются не только наши сограждане, но и представители частного бизнеса, общественности, позволяющие себе высказывания в пользу нормализации диалога с Россией", - говорится в заявлении.

Захарова пообещала, что ее коллеги продолжат защищать интересы сограждан за границей.

Фото: ЗАКС.Ру


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