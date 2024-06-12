К 30-летию петербургского парламента его флаг поднимут на Северном полюсе

К 30-летию со дня основания петербургского ЗакСа специальный флаг с его юбилейной символикой будет поднят на Северном полюсе. Об этом договорились главы парламентов Петербурга и Мурманской области Александр Бельский и Сергей Дубовой, сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Знамя передала коллегам в Заполярье петербургская делегация. На Северный полюс его повезет ледокол "50 лет Победы". Передача флага в Мурманске стала целым торжественным мероприятием.

Первое заседание в истории петербургского Заксобрания состоялось 14 декабря 1994 года.

фото: Законодательное Собрание СПб / Telegram