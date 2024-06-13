Петербургские депутаты посетили Североморск

Делегация Законодательного собрания Петербурга 12 июня посетила город Североморск в Мурманской области. Там располагается база Северного флота. Остановка во флотской столице стала завершающим пунктом в автопробеге петербургских парламентариев "Дорогами Победы" по Заполярью. В Североморске представители Заксобрания подписали соглашение о сотрудничестве с командованием атомной подводной лодкой "Князь Владимир".

"Оно [соглашение] будет способствовать освещению ратных подвигов войсковой части, укреплять связи наших моряков, совершенствовать подготовку молодежи к службе в ВС РФ. Шефство над одной из новейших подлодок ВМФ России – вклад петербуржцев в повышение боеготовности североморцев, ведь зачастую именно ощущение братского плеча решает исход сражений. Теперь "Князь Владимир" станет "посланником" Северной столицы в северных морях", - написал председатель парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" был собран в Северодвинске. На закладке АПЛ в 2012году присутствовал президент Владимир Путин. "Князь Владимир" - головной корабль усовершенствованного проекта 955 - "Борей-А".

Также парламентарии вместе с капитаном подводной лодки Владиславом Дружиным и главой ЗАТО "Североморск" Олегом Прасовым возложили цветы к памятнику Героям-Североморцам на главной городской площади. Еще депутатов во время посещения подводной лодки посвятили в подводники на глубине 9 метров: каждый из них выпил морскую воду и закусил сушкой, рассказал единоросс Юрий Гладунов в своих соцсетях.

В рамках автопробега петербургские депутаты посетили места воинской славы в Мурманске, Кандалакше, Мончегорске, Кондопоге и Петрозаводске. Ранее в пресс-службе городского парламента сообщили, что флаг с символикой 30-летия Заксобрания будет доставлен на Северный полюс.

Константин Леньков / Фото депутата Олега Милюты