У Минстроя выявили финансовые нарушения на 46 млрд рублей

Счетная палата проверила деятельность Минстроя за 2023 года и нашла финансовые нарушения на сумму 46 млрд рублей. Отчет ведомства изучили "Ведомости".

Таких нарушений, как растрата или нецелевое расходование денег, чиновники не выявили. Речь идет, в частности, о недостоверности бюджетной отчетности министерства в части дебиторской задолженности. Кроме того, в сумму 46 млрд рублей вошла оплата коммунальных услуг, расходы по которым находятся в зоне ответственности подрядчика.

Всего проверка показала 14 нарушений и 19 недостатков. Четыре нарушения и один недостаток уже устранены.

Фото: ЗАКС.Ру