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Новости 11:24

Падение ребенка с балкона в Петербурге стало предметом прокурорской проверки

фото ЗакС политика Падение ребенка с балкона в Петербурге стало предметом прокурорской проверки

Петербургская прокуратура занялась проверкой обстоятельств падения малолетнего ребенка с балкона. Инцидент случился накануне в центре города, на Миллионной улице, сообщает ведомство.

Согласно предварительной версии, мальчик проводил досуг на балконе и потянулся за игрушкой. Рассчитать свои силы он не смог и выпал на улицу с третьего этажа. В стремлении спасти сына мать прыгнула вслед за ним, в результате чего обоих увезли в больницу.

Надзорное ведомство намерено дать оценку тому, как было соблюдено законодательство об охране жизни и здоровья детей.

Фото: ЗАКС.Ру


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