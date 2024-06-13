Горэлектротрансу потребовалась реклама для привлечения молодых специалистов

Петербургский Горэлектротранс нуждается в изготовлении видеоролика для привлечения молодых специалистов, следует из данных закупки, опубликованной 13 июня в электронном магазине комитета по госзаказу. Полная стоимость закупки составляет почти 308 тысяч рублей.

Целью закупки обозначено "создание видеоматериала, направленного на привлечение молодых специалистов к работе в ОСП "Служба движения" и укрепление имиджа предприятия". Продолжительность готового ролика должна быть не менее пяти и не более восьми минут.

Подрядчик должен будет разработать концепцию ролика, подобрать диктора и киносценариста, провести видеосъемку и подготовить по ее итогам рекламу. К участию в создании концепции в Горэлектротрансе приглашают профессионального режиссера-постановщика. Сами съемки предполагается провести непосредственно в здании предприятия на Сызранской улице, а также на других объектах.

Ролик должен быть записан в нескольких форматах и пригоден для размещения как в интернете, так и на телевидении. На его изготовление подрядчик должен будет потратить не более семи календарных дней с даты получения заявки от Горэлектротранса.

Фото: ЗАКС.Ру