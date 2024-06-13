СК занялся проверкой падения петербургского ребенка на детской площадке

На детской площадке, расположенной во дворах Трамвайного проспекта в Петербурге, получил повреждения восьмилетний мальчик.

Следственный отдел СК по Кировскому району инициировал проверку обстоятельств инцидента, сообщает 12 июня управление ведомства по региону.

По словам матери пострадавшего, на площадке оказалось непрочным ограждение: оно не выдержало ребенка, когда тот на него облокотился.

Доследственная проверка ведется на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). Сотрудники СК работают в том числе на месте происшествия.

фото: ГСУ СК по Петербургу