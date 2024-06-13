В жару Милонов хочет регулярного контроля за давлением у офисных работников

Депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с наступлением теплого времени года предложил дополнительно позаботиться об офисных сотрудниках среднего возраста, которые могут иметь проблемы со здоровьем. По мнению законотворца, нужно обязать таких людей регулярно измерять артериальное давление на рабочем месте. Усугубляют положение граждан в группе риска, как считает петербуржец, подчас неработающие кондиционеры.

"Часто в летние месяцы мы слышим о том, что кому-то стало плохо прямо на рабочем месте. Порой, к сожалению, обострение хронического заболевания заканчивается смертью на рабочем месте на глазах у шокированных коллег", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Милонов попросил главу Минтруда Антона Котякова на период экстремально высоких температур включить регулярный контроль за уровнем давления сотрудников в правила по охране труда.

Фото: ЗАКС.Ру