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Новости 14:55

Глава Коми попросил жителей сдать рыболовные сети для нужд участников СВО

фото ЗакС политика Глава Коми попросил жителей сдать рыболовные сети для нужд участников СВО

Глава республики Коми Владимир Уйба призвал жителей региона, владеющих рыболовными сетями, отправить их в зону проведения военной спецоперации. По его сведениям, на передовой потребность в этих орудиях лова, в том числе не новых, сейчас очень велика.

"Требования: сети не должны быть запутанными, ячейки: 5 на 5 сантиметров, состав - капрон", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Уйба также озвучил желательное условие: по возможности, лучше сдавать сети темных цветов. Сбор, названный главой региона посильной лептой в победу, ведет в Сыктывкаре благотворительный фонд "Добрая республика".

фото: pixabay


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