Глава Коми попросил жителей сдать рыболовные сети для нужд участников СВО

Глава республики Коми Владимир Уйба призвал жителей региона, владеющих рыболовными сетями, отправить их в зону проведения военной спецоперации. По его сведениям, на передовой потребность в этих орудиях лова, в том числе не новых, сейчас очень велика.

"Требования: сети не должны быть запутанными, ячейки: 5 на 5 сантиметров, состав - капрон", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Уйба также озвучил желательное условие: по возможности, лучше сдавать сети темных цветов. Сбор, названный главой региона посильной лептой в победу, ведет в Сыктывкаре благотворительный фонд "Добрая республика".

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