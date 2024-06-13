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Новости 15:16

"Горэлектротранс" закупит трамваев и троллейбусов для Петербурга на 1,5 млрд рублей

фото ЗакС политика "Горэлектротранс" закупит трамваев и троллейбусов для Петербурга на 1,5 млрд рублей

В Петербурге собираются закупить несколько троллейбусов и трамваев, об этом 13 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на "Горэлектротранс".

В общей сложности "Горэлектротранс" объявил две закупки подвижного состава, в которые входят 20 троллейбусов и четыре трамвая.

Аукционы объявлены в четверг, 13 июня. Троллейбусы обойдутся городу в 864,2 млн рублей, а трамваи в 715 млн рублей. 

В первом случае транспорт с увеличенным автономным ходом поступит в Петербург к декабрю, а во втором не уточняется когда, однако известно, что трамваи будут трехсекционными и с двумя кабинами.

Фото: ЗАКС.Ру


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