Заксобрание закупит полторы тысячи книг о Мариинском дворце за миллион рублей

Заксобрание закупит у единственного поставщика полторы тысячи детских книг о Мариинском дворце, следует из информации на сайте "Закупки Петербурга". Стоимость контракта составила немногим более одного миллиона рублей, сам он находится в стадии исполнения.

Договор с издательским домом "Инкери" был заключен 31 мая, предметом закупки указана "поставка произведений литературы определенного автора". Речь идет о книге "Азбука Мариинского дворца", автором которой указан Андрей Сыров. Он же фигурирует в документах в качестве генерального директора издательства.

"Подарочная книга для детей, наглядно рассказывающая об истории Мариинского дворца и о деятельности Законодательного собрания Санкт-Петербурга", — говорится в описании поставляемого товара.

В книге используются работы победителей конкурсов детского рисунка на темы истории, архитектуры и предметов дворца, а также современной жизни ЗакСа. Автора текстов позиционируют как петербургского историка, специализирующегося на написании книг по краеведению и истории региона. На своей странице во "ВКонтакте" Сыров сообщает, что занимается предпринимательством и состоит в "Единой России".

Стоимость контракта составила 1,023 млн рублей, каждый экземпляр книги оценили в 682 рубля. ЗакС рассчитывает получить детскую литературу не позднее 10 декабря 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру