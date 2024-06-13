Смольный готовится к проведению приема с фуршетом в Белоруссии

Комитет Смольного по внешним связям занят подготовкой торжественного приема в рамках визита официальной делегации Петербурга в Белоруссию. Согласно информации на сайте госзакупок, потратить на мероприятие в формате фуршета городские чиновники готовы до 1,2 млн рублей.

Прием длительностью не более трех часов должен состояться в столице Белоруссии Минске. Точные сроки и место проведения мероприятия в описании объекта закупки отсутствуют, исполнителю их назовут не позднее, чем за пять дней. Общее количество участников составит 130 человек.

Исполнитель должен будет подготовить помещение к проведению фуршета, гостей будут обслуживать не менее 20 официантов и администратор. Последний должен постоянно находиться на месте с мобильным телефоном.

Гостям предложат холодные закуски в виде рыбного и мясного ассорти, сырной тарелки, солений и ассорти из свежих овощей. Горячие закуски должны быть представлены в трех вариантах, также в качестве основного будут предлагать мясное или рыбное блюдо на выбор. Кроме того, предусмотрен десерт, а поить участников предполагается как безалкогольными напитками, так и спиртным, в том числе крепким.

"Меню должно включать в себя не менее 3 (трех) блюд из списка традиционных блюд петербургской кухни, рекомендованных экспертами", — отмечается в описании закупки. Подобные угощения должны располагаться отдельно от прочих и сопровождаться рецептами их приготовления.

Подача заявок завершена в четверг, 13 июня. Заявки на аукцион подали четыре претендента, их рассмотрением занимается конкурсная комиссия.

Фото: ЗАКС.Ру