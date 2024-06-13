В Петербурге задержали пьяного водителя гидроцикла, перевернувшегося на Неве

Петербургская водная полиция поймала на Неве пьяных мужчин, упавших с гидроцикла, об этом 13 июня сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел в День России, 12 июня, днем. На Неве перевернулся гидроцикл с 42-летним жителем Воронежа и 39-летним жителем Москвы. Пьяные мужчины наткнулись на волну.

В результате происшествия никто не пострадал. Гидроцикл вытащили из воды. Позже правоохранители установили, что у водителя не было прав на управления им.

На мужчину составили административные протоколы по статье об управлении судном лицом в состоянии опьянения (ч.1 ст.11.9 КоАП РФ) и об управлении без прав (ч.2 ст.11.8 КоАП РФ).

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО