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Новости 17:15

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении журналиста The Wall Street Journal Гершковича

фото ЗакС политика Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении журналиста The Wall Street Journal Гершковича

Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже (чт.276 УК РФ), об этом 13 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент, дело уже передали в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. 

В сообщении Генпрокуратуры сказано, что следствие установило, что журналист The Wall Street Journal Гершкович в Свердловской области собирал информацию о деятельности АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. Такое задание журналисту дали в ЦРУ, и в марте 2023 года Гершкович, предположительно, приступил к выполнению.

Также в ведомстве отметили, что Эван Гершкович соблюдал меры конспирации при выполнении задания.

Фото: ЗАКС.Ру


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