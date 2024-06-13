Пассажиров в Пулково начали подвозить к самолетам на отечественных автобусах

В петербургском аэропорту Пулково пассажиров к самолетам начал подвозить автобус отечественного производства, об этом 13 июня сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Автобус был произведен Нефтекамским автомобильным заводом, он входит в группу КамАЗ.

В общей сложности автобус может перевозить 111 человек. На данный момент, он находится на стадии обкатки, которая продлится два месяца.

Также новый транспорт является низкопольным, а в салоне полностью ровный пол. Для маломобильных граждан есть аппарель. Таких автобусов Пулково закупило 50 единиц.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково