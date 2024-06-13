В Петербурге открылся штаб кандидатки в губернаторы Васильевой

В четверг, 13 июня на Измайловском проспекте начал работать штаб кандидатки в губернаторы Петербурга Людмилы Васильевой, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Здесь собираются заняться сбором подписей в поддержку участия самовыдвиженки в голосовании. Пока штаб работает в "техническом" варианте. Полноценную работу он начнёт завтра. Всего нужно собрать более 72 тысяч автографов избирателей до конца июня. Одну из первых подписей поставила сама Васильева.

— Хочу, чтобы у нас в стране, в Петербурге нашем замечательном, хочу чтобы молодежь взяла власть в руки свои. Поэтому у меня такая прекрасная молодая команда, - обратилась Васильева к своим соратникам и первым подписантам.

Один из координаторов штаба Георгий Смирнов рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что у команды на этапе поиска помещения возникли некоторые сложности, однако они их преодолели. Так, порядка двух десятков арендодателей инициативной группе отказали. Финансирование кампании, по словам Смирнова, идет из личных средств кандидатки и пожертвований незарегистрированной партии "Рассвет".

Помимо подписей избирателей, для регистрации кандидат в губернаторы обязан предоставить 155 подписей муниципальных депутатов из 84 муниципальных образований в рамках "муниципального фильтра". Это условие обычно играет ключевую роль в вопросе участия в выборах. Ранее из-за невозможности пройти муниципальный фильтр отказались от участии в партиях "Новые люди" и "Справедливая Россия - За правду". В штабе Васильевой пока отказываются называть число мундепов, которые согласились поддержать кандидатку.

Васильева идет на выборы с пацифисткой повесткой. Ей предложила выдвинуть свою кандидатуру группа петербургских оппозиционеров, многие из которых сейчас находятся за пределами России.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру