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Новости 19:14

В Госдуму внесли законопроект о продаже сим-карт иностранцам по биометрии

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о продаже сим-карт иностранцам по биометрии

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому сим-карты иностранным гражданам будут продавать по биометрии, об этом 13 июня стало известно из опубликованного документа.

Помимо биометрии, согласно инициативе, иностранцы должны будут лично прийти в салон связи и оформить сим-карту. 

Сами операторы связи должны будут уведомить своих абонентов о всех зарегистрированных на них телефонных номерах. Пользователь сможет указать, обслуживание какого номера нужно приостановить, в случае, если он о нем не знает.

Таким образом государство хочет сократить количество сим-карт, которые оформлены мошенническим путем. 

Фото: ЗАКС.Ру


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