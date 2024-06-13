В Госдуму внесли законопроект о продаже сим-карт иностранцам по биометрии

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому сим-карты иностранным гражданам будут продавать по биометрии, об этом 13 июня стало известно из опубликованного документа.

Помимо биометрии, согласно инициативе, иностранцы должны будут лично прийти в салон связи и оформить сим-карту.

Сами операторы связи должны будут уведомить своих абонентов о всех зарегистрированных на них телефонных номерах. Пользователь сможет указать, обслуживание какого номера нужно приостановить, в случае, если он о нем не знает.

Таким образом государство хочет сократить количество сим-карт, которые оформлены мошенническим путем.

Фото: ЗАКС.Ру