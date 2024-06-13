ЦБ установил курсы доллара и евро без биржевых торгов

Центральный Банк России рассчитал официальный курс рубля без биржевых торгов впервые после санкций США против Мосбиржи, об этом 13 июня сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Теперь официальный курс доллара США составляет 88,21 рубля, а евро 94,83 рубля. Стоит отметить, что во вторник, 11 июня, в последний день торгов доллар и евро были почти на рубль дороже.

Уточняется, что Банк России приостановил торги в долларах и евро с 13 июня после американских санкций. Теперь их курсы будут устанавливать на основе внебиржевых данных.

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