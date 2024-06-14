Ночью по повышенному рангу сложности тушили пожар в доме у "Чернышевской"

Минувшей ночью загорелся дом № 26 по Кирочной улице в Петербурге. Огонь охватил крышу. Площадь горения составила 100 кв. метров, сообщает региональный главк МЧС.

По прибытии на место спасатели подняли уровень сложности пожара до 1-БИС. С пламенем боролись шесть пожарных расчетов и 30 специалистов.

Чуть более чем за полтора часа огонь удалось полностью потушить.

Здание известно как построенный во второй половине XIX века доходный дом Е. Е. Ламберт, занимающий целый квартал. Два других его адреса — проспект Чернышевского, 17 и Фурштатская улица, 27.

Фото: ЗАКС.Ру