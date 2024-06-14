Генеральный директор авиакомпании хочет стать губернатором Петербурга

В ГАС "Выборы" появились данные еще одного претендента на должность губернатора Петербурга. Документы для участия в выборах подал 74-летний Николай Кузнецов, который является генеральным директором ОАО "Российская авиакомпания "ЭРЛЕН". Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Авиакомпания "ЭРЛЕН" существует почти 30 лет. По данным Федеральной налоговой службы, у компании с уставным капиталом в 4000 рублей ноль сотрудников. Выручка за 2023 год также составляет ноль рублей.

Для Кузнецова это будет не первая кампания. В 2009 году он баллотировался в мэры Сочи. Тогда на авиафорумах пользователь, который представлялся владельцем авиакомпании, объяснял, что с помощью админресурса хотел возродить авиарынок в регионе.

Для регистрации в качестве кандидата авиалюбителю необходимо собрать более 72 тысяч подписей избирателей в поддержку своего выдвижения, а также пройти муниципальный фильтр. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Всего для участия в голосовании подали документы 20 человек.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру