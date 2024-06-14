Из-за незаконных экскурсий по крыше в центре Петербурга завели уголовное дело

Следственные органы в Петербурге возбудили уголовное дело в связи с нелегальными экскурсиями, которые в этом месяце проводились по крыше в центре города. СК по региону называет один адрес — Гороховая улица, 34.

Задержанным фигурантам инкриминируют оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК).

Крыша дома № 34, подчеркивают в ведомстве, не предназначена для прогулок, которые опасны для жизни и здоровья. Организаторы экскурсий не получали на свою деятельность никаких разрешений. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

В свою очередь, ГУ МВД уточняет, что проводил опасные прогулки 20-летний студент. За индивидуальную экскурсию он брал 2,5 тысячи рублей, за групповую — по одной тысяче с человека.

Здание на углу Гороховой и Садовой, подняться на который приглашали туристов, известен как доходный дом Растеряевой (доходный дом Жукова). Он построен в середине XIX века и признан выявленным региональным памятником.

фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу / Telegram