"Гражданская инициатива" выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга

Петербургское реготделение непарламентской партии "Гражданская инициатива" определилось со своим кандидатом на предстоящих в сентябре губернаторских выборах. Им стал представитель партии Андрей Скляров, о чем он сообщил в собственном Telegram-канале.

Победа была одержана с минимальным перевесом в один голос. Второе место занял Юрий Багров.

"Мы все сомневались до последнего, и решение принималось максимально открыто и в полном соответствии с законом", - рассказал Скляров.

Теперь партия собирается подавать документы в Горизбирком. Если процедура пройдет удачно, то Склярову предстоит преодолеть так называемый муниципальный фильтр.

фото: Скляров официальный / Telegram