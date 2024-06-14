Во время рыбалки пропал экс-глава МО "Красное Село" Николай Колошинский

Спасатели ищут бывшего депутата МО "Красное Село" Николая Колошинского, который 13 июня отправился на рыбалку и не вернулся, сообщает телеканал "78". По предварительной версии, муниципал ударился головой в момент перехода дамбы из городской части акватории и выпал из судна, уточняет издание. На этом отрезке пути низкий мост, преодолевать который нужно лежа в лодке.

"Спасателей же вызвал другой рыбак, который увидел пустую лодку. Сейчас на месте происшествия работают водолазы. Накануне вечером к злополучному мосту ездили сыновья, осматривали всё с фонариками", - пишет издание.

Колошинский был депутатом МО "Красное Село" нескольких созывов. Несколько лет возглавлял округ. Избирался от "Единой России". В конце 2020 года его полномочия были досрочно прекращены из-за проблем с декларацией. Также, отмечает телеканал "78", он дружил с бывшим председателем правительства России Сергеем Степашиным.

— Мы прожили с ним 53 года, но он, как стихия, которая его поглотила. Он всё время к чему-то бежал, — приводит слова супруги издание.

Константин Леньков / Фото со страницы Николая Колошинского VK