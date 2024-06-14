После обстрела в ДНР один сотрудник НТВ погиб, а другой потерял руку

Накануне под обстрел в зоне проведения военной спецоперации попала съемочная группа НТВ. При атаке беспилотника получили тяжелые ранения и были госпитализированы оператор Валерий Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев. Это случилось на территории ДНР.

К вечеру четверга телеканал сообщил о гибели 46-летнего Кожина, проработавшего в редакции 18 лет и имевшего несколько государственных наград.

Утром 14 июня НТВ сообщил, что Ивлиев потерял руку.

СК объявил о возбуждении двух дел: об убийстве (ст. 105 УК) и воспрепятствовании законной деятельности журналистов (ст. 144 УК).

Фото: ЗАКС.Ру