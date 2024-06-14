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Новости 12:13

До начала июля на большей части Гороховой улицы ограничат движение

фото ЗакС политика До начала июля на большей части Гороховой улицы ограничат движение

В Петербурге вводят новые ограничения транспортного движения. Самыми заметными из них стали ограничения на Гороховой улице.

От набережной Фонтанки и до Адмиралтейского проспекта (это отрезок длиной 1,55 км) проезд будет затруднен с 17 июня по 3 июля, о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Вводимые меры объясняются ремонтом дорожного полотна.

На севере города в течение двух недель, с 18 по 30 июня ограничат движение на всем протяжении Тимуровской улицы, по нечетной ее стороне. Здесь тоже собираются чинить асфальт.

Фото: ЗАКС.Ру


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