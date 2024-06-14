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Новости 12:40

На Сенной площади задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске

фото ЗакС политика На Сенной площади задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске

Петербургские полицейские задержали фигуранта базы межгосударственного розыска, обвиняемого в экономическом преступлении, передает ГУ МВД по региону. Правоохранители остановили мужчину накануне вечером на Сенной площади.

Уроженцу неназванного сопредельного государства 26 лет. Он проходит по делу о присвоении средств коммерческой организации, что было совершено прошлым летом. Ущерб от его действий оценивают в сумму, эквивалентную почти 938 тысячам рублей. В своей компании задержанный работал бухгалтером.

В ближайшее время мужчину передадут представителям государства, инициировавшего розыск.

Фото: ЗАКС.Ру


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