В рамках дела об оправдании терроризма задержан житель Ломоносова

Сотрудники петербургского центра "Э" задержали 52-летнего жителя Ломоносова, чьи посты в социальных сетях привели к возбуждению дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и дела о возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК). О состоявшемся накануне задержании сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Две публикации, из-за которых началось преследование мужчины, датируются летом 2021 года. По официальной версии, автор призывал к насильственным действиям и возбуждал ненависть по отношению к представителям власти.

Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Правоохранители проверяют жителя Петродворцового района на причастность к аналогичным криминальным деяниям.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти