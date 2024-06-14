Путин назвал свои условия для переговоров по Украине

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД сформулировал еще одно, по его словам, "реальное мирное предложение", которое должно быть выполнено для завершения конфликта с Украиной. Глава РФ считает, что украинские войска должны быть выведены из Донецкой и Луганской Народных Республик и из Запорожской и Херсонской областей, а украинские власти должны отказаться от стремления вступить в НАТО, передает РИА "Новости". Россия готова гарантировать соседнему государству безопасный отвод войск, заявил президент.

"Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения, доверие, добрососедство между Россией и Украиной, ну и в целом в Европе", - произнес политик на видеозаписи выступления, опубликованной РБК.

Глава государства подчеркнул, что речь идет "не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении" (цитата по ТАСС).

Рассчитывает Путин и на отмену западных санкций. Если предложение не будет принято, то ответственность за дальнейшее кровопролитие, по словам российского президента, лежит на Украине и странах Запада.

Вместе с тем, действующей украинской исполнительной власти Путин отказывает в легитимности и считает законной властью на Украине только власть законодательную, с которой РФ готова вести переговоры "хоть завтра".

фото: kremlin.ru