В петербургских отделениях "Почта России" организовала зоны самообслуживания

Акционерное общество "Почта России" объявило об открытии зон самообслуживания внутри 59 своих отделений в Петербурге и Ленобласти. Нововведение призвано избавить граждан от долгих очередей и сократить их время нахождения в учреждениях компании.

По подсчетам почтовой организации, каждую посылку благодаря опции самообслуживания оператор будет оформлять не более одной-двух минут.

"В первую очередь новый формат появляется в наиболее загруженных точках", - рассказал директор северо-западного филиала "Почты России" Александр Вакуленко.

Почтовые услуги будут оказаны еще быстрее, если до визита в отделение воспользоваться сайтом или мобильным приложением компании.

Фото: ЗАКС.Ру