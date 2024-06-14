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Новости 14:55

В петербургских отделениях "Почта России" организовала зоны самообслуживания

фото ЗакС политика В петербургских отделениях "Почта России" организовала зоны самообслуживания

Акционерное общество "Почта России" объявило об открытии зон самообслуживания внутри 59 своих отделений в Петербурге и Ленобласти. Нововведение призвано избавить граждан от долгих очередей и сократить их время нахождения в учреждениях компании.

По подсчетам почтовой организации, каждую посылку благодаря опции самообслуживания оператор будет оформлять не более одной-двух минут.

"В первую очередь новый формат появляется в наиболее загруженных точках", - рассказал директор северо-западного филиала "Почты России" Александр Вакуленко.

Почтовые услуги будут оказаны еще быстрее, если до визита в отделение воспользоваться сайтом или мобильным приложением компании.

Фото: ЗАКС.Ру


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