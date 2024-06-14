День промышленности Петербурга отметят концертом в Ледовом дворце

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле намерен отпраздновать День промышленности Петербурга в Ледовом дворце, следует из информации на сайте госзакупок. Единственным поставщиком билетов выступает юридическое лицо арены.

Согласно условиям контракта, комитет рассчитывает получить 9 439 билетов на праздничный концерт. Стоимость закупки составляет 15 миллионов рублей.

Заказчик бронирует пять секторов в партере со стоимостью билетов в размере от 1,7 тысячи до трех тысяч рублей за место. Всего там планируют рассадить 1176 зрителей. Прочие 8 263 места будут располагаться в других секторах зрительного зала, в этом случае стоимость билетов составит от 700 до 2,2 тысячи рублей за штуку. В целом же места в партере обойдутся в 2,75 миллиона рублей, прочие 12,25 миллиона рублей предназначаются на оплату прочих мест для гостей мероприятия.

Контракт был заключен 11 июня, подписи под ним поставили зампред комитета Алексей Яковлев и гендиректор ОАО "Дворец спорта" Владислав Продан. На сайте госзакупок информация появилась двумя днями позже. День промышленности Петербурга отмечается 10 сентября, при этом датой проведения концерта назначено 5 сентября.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру