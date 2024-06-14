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Бельский занял второе место в рейтинге глав законодательных органов субъектов России

фото ЗакС политика Бельский занял второе место в рейтинге глав законодательных органов субъектов России

Исследовательская компания "Медиалогия" составила медиарейтинг глав законодательных органов регионов России за май 2024 года, об этом 14 июня сообщили в пресс-службе компании.

В топ-3 рейтинга вошел председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, который занял в топе второе место. Обогнать его и занять первое место смог председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Третье место занял председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Также в топ-5 вошли главы парламентов Тульской области и Краснодарского края. Глава московского парламента Алексей Шапошников при этом занял лишь 15-е место.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин занял 40-е место в рейтинге.

Фото: ЗАКС.Ру


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Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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