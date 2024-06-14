В Петербурге открылась школа вождения для электросамокатчиков

Сервис аренды электросамокатов Яндекс Go открыл школу вождения кикшеринга в Петербурге, об этом 14 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

На открытии школы присутствовал заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков.

Как рассказали в ведомстве, в школе будут проходить бесплатные занятия, которые посвятят ПДД на самокатах и культуре вождения в Петербурге. Обучение доступно для лиц старше 18 лет, как и само катание на электросамокатах.

"В будущем к управлению самокатом должны допускаться только те, кто закончил обязательные курсы в подобных школах или автошколах, прошедших аккредитацию. Итогом обучения должна стать выдача свидетельства, подтверждающего возможность управлять данным видом транспорта. Лучше всего, реализовать это через Госуслуги", – сказал Ваньчков.

Сам курс состоит из практики и теории. Подобный проект появился в Петербурге еще в 2023 году, его прошли более 5 тысяч человек.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга