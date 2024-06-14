В комблаге Петербурга рассказали, зачем обрезали тополи в парке Героев-Пожарных

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, почему в парке Героев-Пожарных во Фрунзенском районе города обрезали тополи, об этом 14 июня пишет "Фонтанка.ру".

Как рассказали в ведомстве, тополи в Петербурге живут около 50 лет и со временем теряют свои качества, болеют и могут падать. В правилах содержания зеленых насаждений тополи обрезают, если им больше 30 лет.

Обрезка производится для омоложения деревьев, так они становятся более безопасными. Решение об обрезке принимают после проверки специальной комиссии.

Ранее на обрезку обратили внимание жители Фрунзенского района и обратились по этому поводу в комитет.

Фото: ЗАКС.Ру