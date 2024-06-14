Депутаты ЗакСа поиграли в футбол с командой СПбГУ на стадионе "Петровский"

На петербургском стадионе "Петровский" состоялся товарищеский матч между командами администрации города и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), об этом 14 июня сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Игра прошла в рамках мероприятий, посвященных 300-летию СПбГУ. В составе команды правительства сыграли председатель ЗакСа Александр Бельский и депутаты от фракции "Единая Россия" Михаил Барышников и Павел Крупник.

"Я уверен, что сегодня будет замечательный праздник футбола, посвящённый 300-летию нашего любимого СПбГУ или, как кто-то помнит, ЛГУ", – сказал Бельский.





Также, помимо матча, состоялась церемония награждения чемпионов СПбГУ 2024 года и победителей студенческого спортивного фестиваля в Стамбуле.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания