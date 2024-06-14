На КАД задымился лазурный автобус марки ЛиАЗ

В Выборгском районе Петербурга на Кольцевой автодороге (КАД) загорелся очередной лазурный автобус, об этом 14 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на АО "Третий парк".

Инцидент произошел вечером в пятницу, 14 июня. Как рассказал перевозчик, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас будут выяснять обстоятельства произошедшего.

Также уточняется, что пассажиров внутри автобуса российской марки ЛиАЗ не было, транспорт двигался в сторону парка. С места его забрал эвакуатор.

Кроме этого в АО "Третий парк" заявили, что дым пошел из моторного отсека, сработала автоматическая система пожаротушения, поэтому огнетушители не понадобились.

Фото: ЗАКС.Ру