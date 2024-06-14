Петербуржцы столкнулись со сбоями в работе сервисов с отслеживанием общественного транспорта

В Петербурге заметили сбои в работе сервисов, которые отслеживают общественный транспорт, об этом 14 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на "Организатора перевозок".

Со сбоями столкнулись пользователи "Яндекс.Карт" и других сервисов с отслеживанием. На картах не обозначены точки расположения автобусов и троллейбусов.

Как рассказали пользователи, на карте нельзя отследить местонахождение транспорта, а "Яндекс.Карты" пишут, что информация перестала поступать от перевозчика.

Уточняется, что сбои произошли из-за того, что система, считывающая сигналы от транспорта через ГЛОНАСС, перестала работать. На данный момент проблему решают.

Фото: ЗАКС.Ру