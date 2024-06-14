Путин: почти 700 тысяч российских военных находятся в зоне СВО

Президент России Владимир Путин рассказал, сколько военнослужащих сейчас находятся в зоне специальной военной операции, об этом 14 июня пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова главы государства на встрече с участниками программы "Время героев".

На данный момент, по словам Путина, в зоне СВО находится 700 тысяч российских военных.

"У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч человек", – сказал Путин.

Кроме этого, президент отметил, что командный состав Вооруженных сил России помолодел. Теперь средний возраст командующего армией составляет 50 лет, а командующего дивизией 46 лет.

Фото: kremlin.ru