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Новости 20:55

Путин: почти 700 тысяч российских военных находятся в зоне СВО

фото ЗакС политика Путин: почти 700 тысяч российских военных находятся в зоне СВО

Президент России Владимир Путин рассказал, сколько военнослужащих сейчас находятся в зоне специальной военной операции, об этом 14 июня пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова главы государства на встрече с участниками программы "Время героев".

На данный момент, по словам Путина, в зоне СВО находится 700 тысяч российских военных.

"У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч человек", – сказал Путин.

Кроме этого, президент отметил, что командный состав Вооруженных сил России помолодел. Теперь средний возраст командующего армией составляет 50 лет, а командующего дивизией 46 лет.

Фото: kremlin.ru


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